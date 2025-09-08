На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае разработали новый крупнокалиберный патрон

В Китае сконструировали подкалиберный патрон для советского пулемета КПВ
close
РИА «Новости»

В Китае разработан новый патрон калибра 14,5х114 миллиметров, используемый в советском крупнокалиберном пулемете Владимирова (КПВ). Об этом сообщает Telegram-канал «Война история оружие».

Вместо пули с металлокерамическим сердечником (БС-41) китайские инженеры сконструировали небольшой оперённый подкалиберный снаряд из вольфрама. По своим характеристикам новый патрон близок к калиберным бронебойным снарядам к 30-миллиметровой автоматической пушке. Так, на расстоянии 200 метров пробивается до 30 миллиметров брони, а на расстоянии 1000 метров — 20 миллиметров.

Канал отмечает, что несмотря на возраст пулеметов КПВ, разработанных в 1944 году и принятых на вооружение в 1949 году, они до сих пор используются в БТР-70 и БТР-80, БРДМ-2, а также в качестве зенитных установок.

10 августа сообщалось, что концерн «Калашников» представил новые укороченные и малогабаритные автоматы АК-15К и АК-15СК, а также ручной пулемет РПЛ-7 калибра 7,62×39 миллиметров.

Ранее сообщалось, что в Японии отзывают 16 тыс. игрушечных пистолетов, способных стрелять боевыми патронами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами