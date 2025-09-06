На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные практически выбили ВСУ из села под Константиновкой

Кимаковский: штурмовики «Центра» практически выбили ВСУ из Полтавки в ДНР
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие практически выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Полтавка, расположенного к юго-западу от города Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

По его словам, на данном направлении работают штурмовики группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ.

«Сейчас там (в Полтавке — «Газета.Ru») остаются лишь точечные очаги сопротивления», — рассказал Кимаковский.

Он добавил, что в настоящее время российские подразделения выравнивают линию боевого соприкосновения на этом участке фронта.

6 сентября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что бойцы ВС РФ приступили к формированию огневого кармана для формирований ВСУ, дислоцированных в Константиновке. Как он сказал, российские военнослужащие добились серьезных успехов северо-восточнее города — в районе населенного пункта Часов Яр. Кроме того, подразделения ВС РФ продолжают продвигаться со стороны населенного пункта Степановка. На этом фоне Марочко пришел к выводу, что в ближайшее время украинская группировка окажется в огневом кармане.

Ранее россиянам рассказали о закреплении военных ВС РФ в восточной части Константиновки.

