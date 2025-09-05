На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов встретился с начальником Генштаба Ливийской армии

Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с начальником Генштаба Ливийской национальной армии (ЛНА) Халедом Хафтаром, в ходе которой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация в североафриканском регионе. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«В ходе переговоров были затронуты актуальные вопросы российско-ливийских связей. Стороны также обсудили ключевые вопросы развития ситуации в Северной Африке».

Белоусов поздравил Халеда Хафтара с назначением на высокую должность начальника Генштаба и присвоением звания генерал-полковника, подчеркнув, что это является признанием его значительного вклада в укрепление обороноспособности Ливии.

Кроме того, Министр обороны РФ направил поздравления брату Халеда Хафтара, Саддаму Хафтару, в связи с его назначением на должность заместителя командующего ЛНА и присвоением звания генерал-полковника.

Российский министр также пожелал здоровья и успехов командующему ЛНА, маршалу Халифе Хафтару.

Ранее Белоусов назвал ключевые приоритеты программы вооружения России.

