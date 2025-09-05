Швеция заявила о готовности принять участие в гарантиях безопасности Украины

Швеция может внести свой вклад в гарантии безопасности Украины в виде воздушного наблюдения и морских ресурсов. Об этом в соцсети X написал премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

«Ведутся обсуждения о возможном участии сил, которые будут способствовать безопасности Украины. Швеция, при правильных условиях, внесет свой вклад», — написал он.

В то же время Кристерссон отметил, что решение Швеции будет зависеть от участия США.

До этого газета Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов сообщила, что чиновники в странах региона обсуждают возможность создания буферной зоны в рамках урегулирования конфликта на Украине. Речь идет о буферной зоне протяженностью 40 км, которая будет располагаться между позициями российских и украинских войск. Как отметили авторы статьи, США не участвуют в обсуждении этой инициативы.

При этом численность военных, необходимых для патрулирования границы буферной зоны, пока остается под вопросом. Европейские чиновники предлагают направить от 4 тыс. до 60 тыс. военнослужащих, основную часть которых должны составить представители Вооруженных сил Великобритании и Франции.

Ранее в МИД РФ высказались о предложениях Запада по гарантиям безопасности для Украины.