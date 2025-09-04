На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США могут вернуть свои войска в Эквадор

Рубио: США изучают возможность размещения войск в Эквадоре
Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

Власти США изучают вопрос о развертывании военной базы в Эквадоре и переброске туда американских военнослужащих. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, пишет ТАСС.

«Мы говорили о возможности размещения на долгосрочной основе войск США в Эквадоре, разумеется, в сотрудничестве с правительством Эквадора», – отметил Рубио в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эквадора Габриэлой Соммерфелд.

Рубио напомнил, что ранее США уже имели военную базу в Эквадоре, но в 2009 году были вынуждены вывести свои войска по требованию тогдашнего президента Рафаэля Корреа (2007-2017).

«Если они пригласят нас, мы рассмотрим такую возможность», – добавил чиновник, подчеркнув стратегическую важность вопроса.

Кроме того, Рубио объявил о выделении Эквадору $13,5 млн на укрепление безопасности, включая «борьбу с наркоторговлей и преступностью». США также планируют передать Эквадору беспилотные летательные аппараты на сумму $6 млн для усиления военно-морского флота страны.

Ранее Трамп заявил о планах попросить Южную Корею отдать США арендуемую военную базу.

