Украинские Сумы частично обесточены после взрывов

В Сумской области Украины после серии взрывов в четверг, 4 сентября, начались перебои с электроэнергией. Об этом сообщили в пресс-службе энергопоставляющей компании «Сумыоблэнерго».

«Частично обесточен областной центр [Сум] и часть Сумского района», — говорится в сообщении.

Сообщается, что причиной отключения электроэнергии стало повреждение критической инфраструктуры города в результате якобы удара российской армии. В настоящий момент специалисты работают над восстановлением энергоснабжения Сумов.

По данным украинского телеканала «Общественное», незадолго до этого в Сумской области прозвучали взрывы, в регионе был объявлен режим воздушной тревоги.

До этого перебои в Сумской области происходили 24 августа. Сообщалось, что нарушение электроснабжения вызвано ударами российской армии по расположенной на территории области критической инфраструктуре. В «Сумыоблэнерго» заявили, что ведут работы по восстановлению энергосистемы и призвали население области сохранять «информационную тишину».

Ранее в Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы атаки ударных БПЛА.