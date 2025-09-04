На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинские Сумы частично обесточены после взрывов

Сумыоблэнерго: часть города Сумы оказалась обесточена в результате взрывов
Shutterstock/Creative Cat Studio

В Сумской области Украины после серии взрывов в четверг, 4 сентября, начались перебои с электроэнергией. Об этом сообщили в пресс-службе энергопоставляющей компании «Сумыоблэнерго».

«Частично обесточен областной центр [Сум] и часть Сумского района», — говорится в сообщении.

Сообщается, что причиной отключения электроэнергии стало повреждение критической инфраструктуры города в результате якобы удара российской армии. В настоящий момент специалисты работают над восстановлением энергоснабжения Сумов.

По данным украинского телеканала «Общественное», незадолго до этого в Сумской области прозвучали взрывы, в регионе был объявлен режим воздушной тревоги.

До этого перебои в Сумской области происходили 24 августа. Сообщалось, что нарушение электроснабжения вызвано ударами российской армии по расположенной на территории области критической инфраструктуре. В «Сумыоблэнерго» заявили, что ведут работы по восстановлению энергосистемы и призвали население области сохранять «информационную тишину».

Ранее в Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы атаки ударных БПЛА.

