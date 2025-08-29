На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ДНР уничтожены более 30 бойцов батальона «Азов»

Mash: более 30 бойцов «Азова» уничтожены при попытке прорыва из окружения
true
true
true
close
Александр Максименко/РИА Новости

Более 30 бойцов украинского подразделения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) были ликвидированы при попытке вырваться из окружения в районе водохранилища Клебан-Бык на территории Донецкой народной республики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, дроны южной группировки войск обнаружили противника на противоположном берегу водоема.

Разведка РФ сообщила о подготовке к эвакуации окруженных военных. Российские бойцы заняли позиции, подготовились к встрече и атаковали прибывшие для эвакуации лодки, используя сбросы.

Операция эвакуации провалилась, в результате было уничтожено не менее 30 военнослужащих. Оставшиеся в живых отступили в лесополосу.

Сообщается, что ВСУ вынуждены проводить эвакуацию личного состава из-за отступления на флангах участка фронта от Александро-Калиново в направлении Константиновки. Одновременно с этим, севернее Клебан-Быка идут наступательные действия ВС РФ, направленные на отрезание противника от основных путей снабжения.

Ранее элитный спецбатальон ВСУ сдал населенный пункт в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами