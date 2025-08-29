В ДНР уничтожены более 30 бойцов батальона «Азов»

Mash: более 30 бойцов «Азова» уничтожены при попытке прорыва из окружения

Более 30 бойцов украинского подразделения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) были ликвидированы при попытке вырваться из окружения в районе водохранилища Клебан-Бык на территории Донецкой народной республики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, дроны южной группировки войск обнаружили противника на противоположном берегу водоема.

Разведка РФ сообщила о подготовке к эвакуации окруженных военных. Российские бойцы заняли позиции, подготовились к встрече и атаковали прибывшие для эвакуации лодки, используя сбросы.

Операция эвакуации провалилась, в результате было уничтожено не менее 30 военнослужащих. Оставшиеся в живых отступили в лесополосу.

Сообщается, что ВСУ вынуждены проводить эвакуацию личного состава из-за отступления на флангах участка фронта от Александро-Калиново в направлении Константиновки. Одновременно с этим, севернее Клебан-Быка идут наступательные действия ВС РФ, направленные на отрезание противника от основных путей снабжения.

