Reuters отказалось от передачи координат своих журналистов ЦАХАЛ

NBC: Reuters больше не передает ЦАХАЛ координаты своих корреспондентов в Газе
Dylan Martinez/Reuters

Информационное агентство Reuters отказалось от передачи данных о дислокации своих журналистов в секторе Газа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом рассказал телеканалу NBC представитель агентства.

По его словам, что в первые дни конфликта Reuters, как и все остальные издания, делилось расположением своих команд для обеспечения их безопасности, однако со временем пришлось отказаться от этого.

«Впоследствии мы отказались от передачи конкретных координат наших команд после того, как много журналистов были убиты в результате ударов ЦАХАЛ», — заявил представитель.

25 августа телеканал Al Jazeera сообщил, что число погибших журналистов при авиаударе Израиля по больнице «Насер» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа выросло до пяти человек. По данным издания, пятым журналистом стал Ахмед Абу Азиз. До этого сообщалось о гибели Мохамеда Салама, Хосама Аль-Масри, Моаза Абу Таха и Мариам Абу Дакка.

Согласно обновленным данным минздрава сектора Газа, в результате израильского удара по приемному покою больницы погибли 20 человек. Комментируя инцидент, канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выразила сожаления в связи с ударом по району расположения медучреждения.

Ранее журналистка Reuters уволилась, обвинив агентство в «израильской пропаганде».

