Индия планирует создать собственный противоракетный щит к 2035 году

МО Индии: противоракетный щит будет введен в эксплуатацию в течение десятилетия

Глава Минобороны Индии Анил Чаухан заявил, что в стране в течение десятилетия создадут собственный противоракетный щит. Его слова передает агентство Bloomberg.

Щит получил название Сударшан Чакра — в честь огненного вращающегося диска в одной из четырех рук бога Вишну. Это мощное оружие, которое, как считают индуисты, уничтожает зло и утверждает справедливость.

Аналогично израильскому «Железному куполу», индийская система ПРО будет защищать стратегические, гражданские и важные национальные объекты страны, рассказал Чаухан на семинаре по новым технологиям и военному делу в городе Мхоу в штате Мадхья-Прадеш.

Глава Минобороны заявил, что система противоракетной обороны сможет обнаруживать и нейтрализовывать входящие угрозы с использованием беспилотников и ракет. Подробности работы щита он не раскрыл.

Эксперты предупреждают, что для стран с большой территорией, таких как США или Индия, создание подобной системы противоракетной обороны станет чрезвычайно дорогостоящей технической задачей, которая может оказаться невыполнимой или не обеспечить ту защиту, к которой стремятся политические лидеры.

Как отмечает Bloomberg, Индия осознала необходимость в мощной системе противовоздушной обороны после четырехдневного конфликта с Пакистаном в мае. Обе страны выпустили ракеты и запустили тысячи беспилотников, нанося удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры друг друга.

В конце июня стало известно, что правительство США в 2026 году планирует выделить $25 млрд на создание системы ПРО «Золотой купол». По мнению политолога Дмитрия Стефановича, говоря о новой системе ПРО, президент США Дональд Трамп хочет показать американскую мощь и способность нанести удар, который останется без ответа.

