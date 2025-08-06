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Раскрыты подробности секретной российской операции на Украине

«Царьград»: спецназ РФ провел тайную операцию «Скат-12» в Николаевской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

В конце июля российский спецназ провел секретную операцию «Скат-12», высадив десант в Очакове Николаевской области Украины. Об этом сообщает Tsargrad.tv.

Отмечается, что целью операции была база украинского 73-го морского центра спецопераций, где находились военные инструкторы из Великобритании. Благодаря работе российского спецназа получилось взять в плен высокопоставленных британских военных, которые, как утверждается, причастны к ударам крылатых ракет Storm Shadow по территории России и подготовке диверсантов.

Издание утверждает, что российские спецназовцы застигли врасплох британцев. Они просили россиян не стрелять по ним. Иностранные инструкторы были захвачены в плен вместе с документами и в полной экипировке. Во власти российских военнослужащих оказались полковник Эдвард Блейк из управления специальных психологических операций, подполковник Ричард Кэрролл из министерства обороны Соединенного Королевства и офицер разведки.

По данным «Царьграда», операция «Скат-12» стала первым случаем захвата в плен высокопоставленных британских военных в зоне проведения российской спецоперации. Пленные предоставили важные сведения о будущих планах Лондона, что может помочь Москве действовать на опережение. В частности, они признались, что готовилась атака на танкеры российского теневого флота, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский спецназ захватил в плен британских офицеров в Очакове.

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