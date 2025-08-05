Президент Словакии запретил гражданам присоединяться к ВСУ и российской армии

Президент Словакии Петер Пеллегрини не разрешил двум словакам вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание Denník N.

«В июле о возможности воевать за Украину попросили два словака, один словак хотел быть на стороне России. Президент Петер Пеллегрини отказал всем», — говорится в материале.

По данным издания, всего Пеллегрини с момента вступления в должность получил семь заявлений с подобными просьбами — шесть граждан хотели вступить в ВСУ, ещё один — в российскую армию. Президент Словакии отказал всем жителям страны.

Согласно законодательству Словакии, для вступления в ряды иностранных войск граждане республики должны получить разрешение президента. Если их решение не было одобрено, то жителей страны могут быть привлечь к уголовной ответственности.

В мае вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что правительство республики не станет поддерживать поставки оружия и отправку войск на территорию Украины. По его словам, Братислава готова оказывать помощь обеим сторонам по гуманитарной линии.

Ранее премьер Словакии заявил о доминировании России на Украине.