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Экс-министр обороны Словакии даст показания по передаче Украине МиГ-29

Экс-глава минобороны Словакии Надь даст показания по передаче Украине МиГ-29
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Vladimir Simicek

Бывший глава минобороны Словакии Ярослав Надь во вторник, 5 августа, даст показания в полиции по делу о передаче Украине истребителей МиГ-29. Об этом сообщило агентство SITA со ссылкой на представителя партии «Демократы», главой которой является Надь.

Госсекретарь минобороны Словакии Игор Мелихер до этого заявлял, что передача его страной истребителей МиГ-29 Украине в 2023 году была признана незаконной. По его словам, экспертного анализа, которым Ярослав Надь оправдывал передачу истребителей, «однозначно не существует».

При этом словацкий омбудсмен Роберт Доброводский отмечал, что перед тем, как минобороны Словакии решило передать самолеты, оно провело юридический анализ, подтвердивший законность процедуры. Однако текущий состав министерства попытался найти этот документ, но потерпел неудачу.

В апреле 2023 года Братислава завершила процесс передачи истребителей МиГ-29 Киеву.

Ранее в ФСВТС назвали передачу Словакией Киеву МиГ-29 грубым нарушением международных договоров.

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