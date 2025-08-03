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Военные РФ взяли трофеи НАТО на Харьковском направлении

Военные Ленинградского полка нашли FN SCAR у пленного бойца ВСУ под Харьковом
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Latin America News Agency/Reuters

Солдаты Ленинградского гвардейского полка российской группировки войск «Север» захватили образцы оружия стран НАТО на Харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости, чей журналист ознакомился с некоторыми трофеями.

Среди изъятого оружия — гранаты М67, одноразовый противотанковый гранатомет AT4 (M136), легкий пулемет FN Mini-Mi и снайперская винтовка FN SCAR. Также бойцы нашли несколько 40-миллиметровых гранатометов болгарского производства UBGL — по форме они практически идентичны советскому ГП-25.

Один из военнослужащих с позывным «Заря» рассказал, что FN SCAR была отобрана у украинского бойца, который сдался в плен. По его словам, по состоянию рук и наличию татуировок удалось определить, что снайпер был профессиональным, а не мобилизованным, как сам утверждал.

Также военный обратил внимание, что автоматы Калашникова остаются более надежными в боевых условиях. Он рассказал, что в одной из атак сумел самостоятельно отремонтировать поврежденный автомат, заменив газовую трубку и поршень прямо в окопе, тогда как западные образцы, по его словам, в полевых условиях не подлежат ремонту.

Ранее в Минобороны рассказали о зачистке Часова Яра и пленных бойцах ВСУ.

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