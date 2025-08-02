Стало известно, как ВСУ использовали технику НАТО в боях за Александро-Калиново

Украинские военные использовали подбитую технику НАТО в качестве заграждений во время сражений за село Александро-Калиново в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя командира штурмового отряда в составе 10-го гвардейского танкового полка группировки российских войск «Юг» с позывным «Ротер».

«Вооруженное формирование Украины использовало уже подбитую технику <...> для перекрытия дороги к центральному входу к населенному пункту <...>. Наша артиллерия подбила эту технику, и они ее просто отбуксировали, вот этот центральный вход — все заминировали», — рассказал военнослужащий.

Он добавил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались внешне привести поврежденную технику в рабочий вид и заминировали ее. Таким образом они хотели заманить штурмовые отряды Вооруженных сил РФ в ловушку.

2 августа российское министерство обороны заявило, что село Александро-Калиново в ДНР перешло под контроль ВС РФ. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Юг».

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о взятии под контроль города Часов Яр в ДНР.