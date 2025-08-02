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В Белгородской области разминировали около 2 тыс. гектаров приграничной территории

Гладков сообщил о разминировании 2 тыс. гектаров в Белгородской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

В Белгородской области продолжается масштабная работа по очистке территорий от взрывоопасных предметов — на сегодняшний день в приграничной зоне уже разминировано порядка 2 тыс. гектаров. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, основные усилия сосредоточены на тех участках, доступ к которым безопасен с учетом текущей оперативной обстановки. При этом он уточнил, что значительная часть участков, расположенных непосредственно вдоль государственной границы, пока остается недоступной для проведения работ. Однако в правительстве области надеются, что в ближайшее время удастся приступить к их разминированию.

Гладков также подчеркнул важность участия местных жителей в обеспечении безопасности. С начала 2024 года в Единую дежурно-диспетчерскую службу региона поступило более 4,5 тыс. сообщений от граждан о найденных подозрительных предметах. По результатам проверок и выездов специалистов было уничтожено более 3,5 тыс. неразорвавшихся боеприпасов.

Работа по очистке территорий от мин и снарядов продолжается в постоянном режиме. Разминирование охватывает как сельскохозяйственные угодья, так и населенные пункты, подвергшиеся обстрелам. Гладков заключил, что это важный шаг к восстановлению нормальной жизни в прифронтовых районах.

Ранее в России заявили о попытках ВСУ закрепиться в курском приграничье.

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Обстрелы Белгородской области
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