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Военкор обратил внимание на создателя техники для ВСУ в видео Собчак

Военкор Яремчук заметил в видео Собчак создателя техники для ВСУ
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Кадр видео: @sobchak/YouTube

Военный корреспондент Александр Яремчук заметил в видео российской журналистки Ксении Собчак создателя техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он заметил, что телеведущая поговорила с Улугбеком Максумовым, главой группы компаний «Аксум», которые производят бронированные автомобили и лодки. По словам военкора, его броневики Inkas Titan-S часто видели на киевском, лиманском и бахмутском направлениях.

«Хотелось бы, конечно, узнать у Ксении Анатольевны, известно ли ей было, кого она рекламирует?» — написал Яремчук.

В 2021 году Максумов вместе с предпринимателями Евгением Морозовыи и Артемом Клюшиным подарили рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом) на свадьбу бронированную машину INKAS APC TITAN-D. Такой автомобиль рассчитан на десять пассажиров и выдерживает взрыв шести килограммов тротила.

Ранее сын Собчак раскритиковал мать за хвастовство.

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