В Минобороны назвали количество сбитых за ночь беспилотников

МО РФ: за ночь силы ПВО сбили семь украинских БПЛА над территорией России

За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, четыре беспилотника были уничтожены над Ростовской областью. По одному дрону российские силы ПВО уничтожили над Орловской, Калужской и Брянской областями.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была отражена в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе. В результате атаки начался пожар рядом с хутором Васецкий в Красносулинском районе.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее губернатор Ленобласти рассказал об уничтоженных в регионе беспилотниках.