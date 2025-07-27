Гладков сообщил о новых атаках БПЛА и обстрелах в Белгородской области за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередных ударах со стороны Вооруженных сил Украины по различным районам региона, зафиксированных в течение суток.

По его словам, в Белгородском районе села Лозовое и Никольское подверглись атакам трех беспилотников, два из которых удалось сбить. В результате попадания дрона в Лозовом были повреждены частный дом и гараж. Также село Ясные Зори оказалось под обстрелом — зафиксировано применение пяти боеприпасов, в результате чего повреждена линия электропередачи. В селе Беловское в результате удара из реактивной системы залпового огня ранения получили два человека: один из пострадавших госпитализирован в областную клиническую больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести, второй отказался от госпитализации после оказания медицинской помощи. Обстрел также повредил десять автомобилей.

В Борисовском районе пострадало село Новоалександровка — после атаки беспилотника были повреждены автомобиль и хозпостройка. В Валуйском муниципальном округе сразу несколько населенных пунктов оказались под ударом: по поселку Уразово, селам Борки, Долгое, Карабаново, Кукуевка и хутору Леоновка были применены 21 беспилотник, четыре из которых были подавлены. В Уразово дрон повредил коммерческий объект, пострадал мирный житель, который проходит амбулаторное лечение. Кроме того, в этом же посёлке повреждены два объекта бизнеса, оборудование, автомобиль, административное здание и частный дом. В других населённых пунктах зафиксированы повреждения автомобилей, частных домов, линий электропередачи и хозяйственных построек.

В Волоконовском районе атакованы село Новое и хутор Шаховка — в первом из них пострадали линия электропередачи и жилой дом, во втором — также электросеть. В Грайворонском округе села Дроновка, Дунайка, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Рождественка подверглись обстрелам, во время которых выпущено восемь боеприпасов и зафиксированы атаки восьми беспилотников, один из которых удалось сбить. В Дунайке пострадала линия электропередачи.

В Краснояружском районе удары пришлись на 11 населенных пунктов. В общей сложности выпущено 34 боеприпаса и задействовано 24 беспилотника. Последствия ударов уточняются. В Ракитянском районе села Бобрава и Илёк-Кошары также подверглись атакам четырёх дронов, два из которых были уничтожены. В Илёк-Кошарах повреждены ангар и две единицы сельскохозяйственной техники.

Один из наиболее интенсивных ударов за сутки зафиксирован в Шебекинском округе. Там под обстрел и атаки дронов попали город Шебекино и близлежащие села — Александровка, Белянка, Вознесеновка, Муром, Ржевка и хутор Балки. Из 21 беспилотника 19 удалось сбить или подавить средствами ПВО. В Шебекино разрушен один частный дом, еще пять повреждены, пострадали шесть хозяйственных построек, газовая труба, электросети, социальный объект и два автомобиля. Также зафиксированы повреждения грузовика в районе Александровки, трех единиц техники и складского помещения в селе Белянка, а также жилого дома в Муроме.

Ранее Гладков показал удар БПЛА по еще одному гражданскому объекту в Белгороде.