Таиланд подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда вице-премьер и министр внутренних дел страны Пхумтхам Вечайчай заявил о согласии на заключение перемирия с Камбоджей при одном условии. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня был разговор с президентом [США Дональдом] Трампом, который потребовал, чтобы Таиланд и Камбоджа немедленно заключили перемирие. Я поблагодарил президента Трампа за его обеспокоенность и отметил, что в целом Таиланд согласен на перемирие. Однако Таиланд хотел бы видеть искреннее намерение со стороны Камбоджи», — сказал Вечайчай.

Он попросил американского президента организовать двусторонний диалог для обсуждения перемирия и последующего мирного урегулирования конфликта.

Утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. Стороны обвинили друг друга в начале боев на границе у спорного храма Та Моан Тхом. Власти провинции Сурин в Таиланде утверждают, что Камбоджа обстреляла из артиллерии один из населенных пунктов. При этом в минобороны Камбоджи заявили, что войска Таиланда совершили неспровоцированное вторжение и камбоджийские силы ответили в порядке самообороны. После начала боев истребитель F-16 армии Таиланда атаковал цели в Камбодже. Столкновения на границе произошли после того, как Таиланд 23 июля отозвал своего посла в Камбодже, решил выслать ее посла из Бангкока и закрыл границу с соседней страной.

Ранее Трамп заявил о желании Таиланда и Камбоджи немедленно прекратить огонь.