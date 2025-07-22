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Стало известно о новых попытках прорыва через границу резервными бойцами ВСУ

«Северный ветер»: ВСУ возобновили попытки прорыва на территорию России
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили попытки прорыва на территорию России возле Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«На Теткинском и Глушковском направлениях за счет переброшенных резервов враг возобновил попытки прорыва на нашу территорию», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что украинские военнослужащие силами 24-го отдельного штурмового батальона «Айдан» и 425-го отдельного штурмового полка пытаются прорваться на территорию Курской области в районе Бессаловки и приграничного поселка Новый Путь.

Авторы канала отметили, что силы Военно-космических сил (ВКС) России и комплексы огневого поражения уничтожили группировки противника.

До этого Telegram-канал «Два майора» писал, что ВСУ не оставляют попыток закрепиться в курском приграничье. В посте говорится, что украинские войска пытаются обосноваться в районе населенного пункта Новый Путь и выйти к автодороге, ведущей к поселку Глушково, являющемуся административным центром Глушковского района. Авторы канала отметили, что бойцы передвигаются малыми группами по два-три человека, которые «закапываются в норы».

Ранее стало известно количество резервных бойцов ВСУ, обученных иностранными инструкторами.

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