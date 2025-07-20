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В подполье рассказали, как военные ВСУ помогают РФ выявлять места дислокации

ТАСС: бойцы ВСУ сообщают РФ места дислокации из-за недовольства командованием
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanised Brigade/AP

Украинские военнослужащие, недовольные действиями командования, начали передавать РФ информацию о местах дислокации подразделений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подпольную организацию «Русский Херсон».

По словам источника агентства, места дислокации формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) выявляются довольно часто.

«Задействованы и местные жители, и участники сопротивления, иногда даже военнослужащие ВСУ, которые сами выходят с нами на связь. Причины разные, но зачастую — недовольство командованием», — рассказал он.

В подпольной организации добавили, что украинские бойцы в Херсоне и Запорожье располагаются в жилой застройке по соседству с гражданским населением. Так как риск задеть мирных граждан слишком высокий, солдаты Вооруженных сил РФ редко поражают такие цели.

Как отметил источник агентства, сейчас на Украине наблюдается усиление протестных настроений.

«Если раньше мы старались поднимать народ на протесты, то сейчас люди обращаются к нам по вопросам организации: от юридической помощи до печати баннеров», — пояснил он.

Представитель «Русского Херсона» выразил уверенность, что митинги на Украине и дальше будут проходить независимо от пророссийского подполья. Тем не менее, оно намерено продолжить работать с населением.

Ранее националистические батальоны ВСУ из-за больших потерь выдвинули ультиматум командованию.

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