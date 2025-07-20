Балицкий: армия России продвигается в глубину обороны ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области постоянно растет число населенных пунктов, над которыми установила российская армия, военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России продвигаются в глубину обороны противника. Об этом РИА Новости сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам собеседника агентства, после того, как российские военнослужащие зачистили от противника село Малиновка, ВС РФ начали продвижение в сторону города Гуляйполе. Балицкий напомнил, что этот населенный пункт является важным узлом обороны и логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке фронта.

«Освобождение идет по всем фронтам, не только в Запорожской области», — подчеркнул губернатор.

Накануне начальник штаба парашютно-десантного батальона Вооруженных сил России с позывным «Байкал» рассказал, что ВСУ за два года выкопали подземные города, соединив их с подвалами в Каменском Запорожской области.

По его словам, взятие ВС РФ этого населенного пункта сыграло ключевую роль в создании плацдарма для дальнейших действий в направлении этого населенного пункта.

Ранее стало известно о массированной атаке на стратегический узел ВСУ в Павлограде.