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Дания разместит на своей территории предприятия ВПК Украины

Ritzau: Дания может разместить в Оденсе до пяти предприятий ВПК Украины
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Depositphotos

Дания может разместить до пяти предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в городе Оденсе на острове Фюн, где в марте был создан центр по производству беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает агентство Ritzau со ссылкой на министра обороны королевства Троэльса Лунда Поульсена.

Поульсен во время своего визита в Киев заявил, что Копенгаген ставит перед собой большие задачи по развитию военной промышленности, которая в ближайшие несколько лет могла бы поставлять вооружения как своей армии, так и вооруженным силам стран-союзников. Приглашение украинских ВПК в королевство является частью соглашения, подписанного министрами обороны Дании и Украины в конце июня.

Министр также заявил, что присутствие украинских заводов на датской территории принесет пользу и самому королевству, поскольку производимые ими дроны будут поступать также в Вооруженные силы Дании. Для реализации этой инициативы требуются внести корректировки в украинское законодательство, — разрешить военное производство в других странах, аналогичный шаг должен будет предпринять и Копенгаген.

Ранее российский дипломат назвал Данию одним из основных спонсоров Украины.

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