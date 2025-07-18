Военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали FPV-дроном полицейских, которые направлялись к ним из-за конфликта на АЗС в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

В публикации утверждается, что один из военных записал видеообращение, в котором рассказал, что украинские полицейские массово забирают предназначенные для военных бесплатные хот-доги на одной из заправок в Харьковской области. Из-за этого солдатам ничего не достается.

Сотрудники правоохранительных органов хотели задержать военного, сделавшего запись, но он скрылся на передовой.

«После чего группа полицейских отправилась за ним, однако военные, поддержавшие сослуживца, атаковали их машину дроном», — рассказал источник.

До этого сообщалось, что в Киевской области пять полицейских были ранены при попытке обезвредить преступника.

Ранее более 60% украинцев поддержали легализацию оружия в стране.