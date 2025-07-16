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Боец ВС РФ прошел по минному полю и заманил на него отряд ВСУ

Российский десантник Морозов заманил на минное поле целый отряд ВСУ
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Telegram-канал Минобороны России

Российский десантник Константин Морозов смог пройти сквозь минное поле, а затем заманил на него целый отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в материале газеты «Красная звезда».

Бойцу пришлось передвигаться по минному полю, так как это был единственный вариант не попасть под артиллерийский обстрел ВСУ, двигаться незаметно и выполнить боевую задачу.

«Наше минное поле находилось близко к противнику — а значит, вне зоны поражения артиллерией. Поэтому решили пройти по нему. Так и незаметнее было», — поделился деталями военный.

Морозов смог подобраться к месту дислокации противника и открыл по нему огонь. К этому времени подоспела подмога. В результате отряд ВСУ принял решение отступить, но другого варианта, кроме как идти через минное поле, у них не было.

Отступая, украинцы бросили раненого офицера, а также двоих солдат, которые оказались мобилизованными. Они сдались без сопротилвления, рассказал боец российской армии.

Как сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале, в том бою Морозову было 19 лет. За участие в тяжелых боях и штурмах он был награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу» и «За храбрость» II степени.

Ранее российские военные спасли тяжелораненого украинского солдата в ДНР.

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