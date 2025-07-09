Группа российских военнослужащих смогла выбраться из «клещей» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кременских лесах в зоне спецоперации. Об этом газете «Красная звезда»» рассказал младший лейтенант ВС РФ Максим Девятов.

По словам российского военнослужащего, прорыв «клещей» ВСУ помог одолеть противника и выйти с победой. Подвиг был совершен ещё в период освобождения от украинских боевиков территории Луганской народной республики.

«Утром мы с напарником возвращались с боевого дежурства и услышали по радиосвязи, что наша группа попала в клещи. Мы выдвинулись туда и вступили в бой», — рассказал собеседник издания.

Девятов добавил, что вся группа российских военных была ранена в ходе боевых действий. Сражаться с противником могли лишь четверо солдат, включая самого Девятова, который взял командование отрядом на себя.

Военнослужащий поделился, что оборону пришлось держать несколько часов и в результате «противник выдохся» первым, после чего «атака ВСУ захлебнулась». В результате российские военные смогли выбраться из окружения и добраться к своим, заключил рассказ Девятов.

До этого военный 39-й отдельной мотострелковой бригады с позывным «Кошмар» рассказал об инциденте, который произошел в ходе боев за село Ульяновка в Донецкой народной республике. Российские бойцы зашли в подвал, где располагалась позиция военных Вооруженных сил Украины, после чего по ней ударили зажигательным FPV-дроном. «Кошмар» отметил, что российские военные находились под завалами на протяжении трех суток. После этого они достали арматуру и с ее помощью пробили себе выход в стене.

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