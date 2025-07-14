Трамп заявил о направлении Украине дополнительных боеприпасов

Вашингтон передаст Киеву дополнительные вооружения, в том числе ракеты к зенитным комплексам Patriot, которые оплатит Европейский союз, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Белого дома, на Украину поставят разные образцы современного оружия и боеприпасов, за которые Вашингтону полностью заплатят. Трамп уточнил, что этот вопрос он будет 14 июля обсуждать на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент США отметил, что пока не определился с количеством ракет к Patriot, которые должен получить Киев. Но на Украину они обязательно поступят. При этом, подчеркнул Трамп, Соединенные Штаты ничего за них не заплатят, так как все профинансирует Европейский союз. «Для нас это просто бизнес», — резюмировал глава государства.

13 июля американский сенатор Линдси Грэм заявил, что темпы и объемы поставок западного оружия Украине в ближайшее время могут достигнуть рекордных показателей.

Ранее в США назвали причину приостановки военной помощи Украине.