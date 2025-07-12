Лавров рассказал, почему Запад не нападает на КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Запад не создавать угрозы безопасности РФ и КНДР. Его слова приводит ТАСС, они были сказаны в ходе визита дипломата в Северную Корею.

«Руководство Корейской Народно-Демократической Республики соответствующие выводы сделало задолго до израильско-американских ударов по Исламской Республике Иран. И именно потому что эти выводы были сделаны своевременно, против Корейской Народно-Демократической Республики никто и не помышляет применять силу», — заявил Лавров.

В этой связи Лавров предостерег США, Южной Кореи и Японию от злоупотребления международными отношениями «для их выстраивания против кого бы то ни было, включая КНДР и включая, конечно же, Россию».

Также в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в северокорейском Вонсане Лавров заявил, что сейчас РФ не воспринимает всерьез обозначенные Францией и Великобританией планы по отправке крупного военного контингента на Украину после заключения мира между Москвой и Киевом.

Ранее Лавров заявил, что Москва не откажется от поддержки КНДР в спецоперации.