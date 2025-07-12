На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров рассказал, почему Запад не нападает на КНДР

Лавров призвал Запад не создавать угрозы безопасности РФ и КНДР
true
true
true
close
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Запад не создавать угрозы безопасности РФ и КНДР. Его слова приводит ТАСС, они были сказаны в ходе визита дипломата в Северную Корею.

«Руководство Корейской Народно-Демократической Республики соответствующие выводы сделало задолго до израильско-американских ударов по Исламской Республике Иран. И именно потому что эти выводы были сделаны своевременно, против Корейской Народно-Демократической Республики никто и не помышляет применять силу», — заявил Лавров.

В этой связи Лавров предостерег США, Южной Кореи и Японию от злоупотребления международными отношениями «для их выстраивания против кого бы то ни было, включая КНДР и включая, конечно же, Россию».

Также в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в северокорейском Вонсане Лавров заявил, что сейчас РФ не воспринимает всерьез обозначенные Францией и Великобританией планы по отправке крупного военного контингента на Украину после заключения мира между Москвой и Киевом.

Ранее Лавров заявил, что Москва не откажется от поддержки КНДР в спецоперации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами