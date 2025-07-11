Ополченцу, которого сдали СБУ сыновья, окажут материальную поддержку

RT: ополченцу, сыновья которого сдали его СБУ, помогут с жильем

65-летнему ополченцу Геннадию Ивановичу из Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным «Батя», сыновья которого сдали его Службе безопасности Украины (СБУ), помогут с лечением, жильем и кредитом. Об этом сообщил заместитель мэра Волгограда Виталий Кокшилов в беседе с RT.

«В свое время он перенес инфаркт на ногах, поэтому мы договорились, что его положат на полное обследование», — сказал Кокшилов.

Власти города, где сейчас живет «Батя» пообещали помочь ему после обмана риелтора. Как сообщали журналисты, мужчине продали дачный домик, непригодный для проживания. Ради жилья боец оформил займ.

Кокшилов подчеркнул, что администрация Волгограда постарается приложить все возможные усилия, чтобы Батя смог урегулировать вопросы и с кредитом, и с трудоустройством.

Как писал RT в Telegram-канале, Мужчина отправился в ополчение в ЛНР в 2015 году, его взяли водителем замполита.

«Но затем разведчики заинтересовались тем, что его сыновья проживают в Харьковской области. Старший работал на железной дороге. Геннадию Павловичу предложили съездить к нему — узнать расписание движения военных эшелонов ВСУ», — говорится в посте.

Приехав в Харьковскую область, «Батя» спрятал в машине несколько гранат, о чем и рассказал одному из сыновей, а тот — своему брату-полицейскому. После этого Геннадия Павловича задержали и отвезли в СБУ, пишет канал.

Ранее мошенники начали рассылать фишинговые ссылки в Telegram с заголовками об окончании СВО.