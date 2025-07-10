В Белоруссии заявили о подготовке Запада к войне с республикой

МО РБ: Запад заблаговременно готовится к войне с Белоруссией

Несмотря на то, что риторика о готовности к агрессии против Белоруссии в настоящее время утихла, Запад продолжает вести подготовку к возможному военному конфликту. Об этом заявил глава Генерального штаба Вооруженных сил и первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

«Коллективный Запад проводит сегодня комплекс мероприятий по заблаговременной подготовке к войне» – подчеркнул он.

По словам Муравейко, к таким мероприятиям относятся масштабная милитаризация, развертывание и приближение к белорусским границам группировок объединенных вооруженных сил НАТО с их последующим наращиванием.

Глава Генштаба указал на увеличение оборонных бюджетов, а также на серьезный рост количества учений, имеющих наступательный характер.

Муравейко также отметил, что в адрес Минска звучат двусмысленные заявления.

«Утверждается, что Белоруссию следовало бы проучить или призвать к соблюдению каких-то псевдодемократических принципов и так далее», — резюмировал глава ведомства.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против его страны на протяжении нескольких десятилетий ведется непрекращающаяся гибридная война, интенсивность которой будет только нарастать.

Ранее Лукашенко заявил о военной ситуации в Белоруссии.