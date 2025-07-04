В сети появились фотографии и видео последствий прилета БПЛА в Сергиевом Посаде

В сети появились кадры дыма после прилета БПЛА по Сергиеву Посаду

В сети появились кадры дыма после прилета украинских БПЛА по Сергиеву Посаду. Видео с последствиями прилета опубликовало сообщество «Подслушано Сергиев Посад» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах, опубликованных местными жителями, отчетливо видно масштабное возгорание на подстанции в районе микрорайона Звездочка и поднимающийся в небо огромный столб дыма.

До этого глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова рассказала, что в ночь на 4 июля произошло четыре взрыва вблизи микрорайона Звездочка. В результате атаки пострадал один мужчина, которого незначительно посекло осколками.

После атак в пяти микрорайонах — Рабочем, Звездочке, Скобянке, Птицеградском и Клементьевском — полностью отключили электричество. В микрорайоне Ферма подача света частично нарушена.

Без электроэнергии остались коммунальные службы, социальные объекты и жилые дома. Их временно обеспечат энергией с помощью генераторов, которые уже начали привозить на место происшествия. После ликвидации пожара на подстанции специалисты «Россетей» приступят к восстановлению электроснабжения.

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