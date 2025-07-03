Украинские БПЛА атаковали Липецкую область

Липецкую область атаковали украинские БПЛА. Об этом сообщает Mash со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, в Европейском и Измайловском районах региона прозвучало около 15 взрывов.

До этого губернатор Игорь Артамонов объявил в Липецкой области красный уровень «угрозы атаки БПЛА». Сначала она распространялась на Усманский и Добринский районы, а потом — на весь регион.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее водители в Иркутской области попытались сбить камнями вылетающие из фуры дроны.