Российский военный покинул строй на присяге из-за действий священника

Солдат 90-й танковой дивизии покинул строй, чтобы не попасть под святую воду

Солдат 90-й танковой дивизии покинул строй во время приведения к присяге из-за действий священника. Об этом сообщили в Telegram-канале «Военный отдел Московского патриархата».

На опубликованных кадрах видно, как священник обратился к военным с напутствием. После этого он предупредил, что будет кропить водой. Протоиерей предложил мусульманам выйти из строя, чтобы на них не попала святая вода. После этого в сторону отошел один из военных.

Строевым шагом военный покинул «коробку» солдат, сделал шаг в сторону и вернулся лишь после того, как обряд был закончен.

До этого сообщалось, что Государственная дума рассмотрит законопроект о введении обязанности с 14 лет приносить присягу гражданина Российской Федерации. Соответствующий проект был внесен в нижнюю палату членами комитета ГД по делам СНГ в ноябре прошлого года. Правки предлагается внести в закон «О гражданстве Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что в России будут лишать гражданства мигрантов, которые не принесли присягу.