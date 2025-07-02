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В Белгородской области после атаки ВСУ повреждена многоэтажка

В Шебекино очевидцы сообщили об атаке ВСУ, поврежден многоквартирный дом
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Telegram-канал Просто Михаил

В Шебекино Белгородской области после атаки ВСУ поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщает местный Telegram-канал.

Официальной информации, а также данных о пострадавших пока не поступало, говорится в сообщении.

28 июня БПЛА ударили по инфраструктурному объекту связи под Белгородом. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, два FPV-дрона повредили две постройки и автомобиль в хуторе Рябики. Кроме того, в селе Новостроевка-Первая при налете дрона осколки посекли еще одну машину, а в селе Дунайка от БПЛА пострадали стекла в здании коммерческого объекта и три транспортных средства.

По его словам, в селе Новая Таволжанка из-за прилета четырех снарядов выбило окна в четырех частных домах, повредило крыши, заборы и надворную постройку. А при детонации FPV-дрона о землю в одном доме пробило кровлю, в другом — повредило стекла. Также были посечены три транспортных средства.

Украинские БПЛА нанесли удар по городу Льгову в Курской области.

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