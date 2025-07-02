Сальдо сообщил о пострадавших за сутки жителях Херсонской области

Сальдо: в Херсонской области за сутки от атак ВСУ пострадали семь человек

За последние сутки в Херсонской области в результате обстрелов пострадали семь мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, в Верхнем Рогачике пострадала женщина 1972 года рождения. Ее доставили в больницу в Геническе. В Великих Копанях в результате удара пострадал мужчина 1955 года рождения. Он находится в Скадовской центральной районной больнице.

Четыре человека получили ранения в Алешках. Все они находятся в больнице под наблюдением врачей. В селе Виноградово боеприпас, сброшенный с дрона, попал в жилой дом — там пострадал хозяин жилища.

Также сообщается, что в Великолепетихском округе из-за обстрелов повреждены линии электропередач. Без электричества остались семь населенных пунктов. В четырех из них подачу света уже восстановили, ремонтные работы продолжаются.

Кроме того, в пяти округах — Алешкинском, Голопристанском, Скадовском, Чаплинском и Новокаховском — начались лесные пожары на площади около 30 гектаров. Огонь удалось локализовать.

Под огнем за сутки оказались также населенные пункты Великая Лепетиха, Днепряны, Князе-Григорьевка, Корсунка, Малая Лепетиха, Масловка, Новая Збурьевка, Новая Каховка, Новые Лагеря, Песчановка, Раздольное и Чернянка.

Ранее житель ДНР получил ранение в результате атаки украинского беспилотника.