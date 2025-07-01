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В ВСУ запретили скопление личного состава после ударов по учебным центрам

Сырский запретил скопление личного состава после атак РФ на учебные центры
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский запретил скопление личного состава и военной техники в палаточных городках после атак на учебные центры. Об этом украинский главком сообщил в Telegram-канале.

Он рассказал, что заслушал отчеты по реализации мер защиты учебных центров от воздушных (ракетных) ударов РФ.

«Мое безусловное требование-обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах. Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках – запрещено!» — написал главком ВСУ.

Сырский отметил, что на локациях подготовки сооружаются новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения. Реализуются дополнительные инженерные решения, направленные на защиту военных.

26 июня координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявлял, что ВС РФ нанесли удар по военному полигону в Сумской области, где иностранные инструкторы обучали украинских военнослужащих.

Ранее ВС России ударили по центру подготовки мобилизованных ВСУ.

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