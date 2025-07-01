В ВСУ запретили скопление личного состава после ударов по учебным центрам

Сырский запретил скопление личного состава после атак РФ на учебные центры

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский запретил скопление личного состава и военной техники в палаточных городках после атак на учебные центры. Об этом украинский главком сообщил в Telegram-канале.

Он рассказал, что заслушал отчеты по реализации мер защиты учебных центров от воздушных (ракетных) ударов РФ.

«Мое безусловное требование-обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах. Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках – запрещено!» — написал главком ВСУ.

Сырский отметил, что на локациях подготовки сооружаются новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения. Реализуются дополнительные инженерные решения, направленные на защиту военных.

26 июня координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявлял, что ВС РФ нанесли удар по военному полигону в Сумской области, где иностранные инструкторы обучали украинских военнослужащих.

Ранее ВС России ударили по центру подготовки мобилизованных ВСУ.