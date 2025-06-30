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Польша собралась значительно нарастить выпуск артиллерийских снарядов для гаубиц

FT: Польша в 5 раз увеличит выпуск снарядов для снижения зависимости от импорта
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Czarek Sokolowski/AP

Польша собирается к 2026 году значительно увеличить выпуск артиллерийских снарядов для гаубиц — в пять раз. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на министра государственных активов Якуба Яворовского.

По его словам, главная задача — нарастить внутреннее производство снарядов и создать устойчивую базу для оборонной промышленности, чтобы в будущем не полагаться на импорт.

Для реализации плана польские власти выделят $663 млн государственной оборонной компании PGZ. Эти средства пойдут на увеличение выпуска крупнокалиберных артиллерийских снарядов, в том числе 155-мм, которые, по словам министра, играют важную роль в современных конфликтах и востребованы в больших объемах.

Сейчас PGZ выпускает около 30 тысяч таких снарядов в год. За три года производство планируется увеличить до 150–180 тысяч за счет новых инвестиций.

Журналисты добавили, что Польша уже лидирует среди стран НАТО по оборонным расходам в пересчете на долю ВВП. В 2025 году они достигнут $47,7 млрд — это 4,7% ВВП страны. Однако до сих пор большая часть этих средств уходила на закупки оружия за границей, в первую очередь в США и Южной Корее. Теперь Варшава делает ставку на развитие собственного производства.

Ранее стало известно об активности ВВС США на территории Польши и Германии.

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