В США военных будут увольнять за раздражение после бритья

Американским военнослужащим, страдающим псевдофолликулитом бороды (раздражением кожи после бритья), теперь грозит увольнение из армии или принудительная эпиляция. Об этом сообщает портал Military.com.

Как сообщается, раньше военнослужащие с таким диагнозом имели право не бриться по медицинским показаниям и отращивать бороду. Однако теперь министерство обороны США (Пентагон) ввело ограничение: разрешено носить бороду максимум 12 месяцев в течение 2 лет службы, после чего необходимо либо пройти курс лазерной эпиляции, либо покинуть ряды вооруженных сил.

Проблема заключается в том, что псевдофолликулит чаще всего встречается у мужчин с кудрявыми и густыми волосами, в частности, у афроамериканцев, которые, по всей видимости, и станут основными «жертвами» новых правил.

Официально данное решение объясняется «стремлением к единообразию и дисциплине», однако внутри армии оно уже подверглось критике. Один из офицеров назвал эту меру «абсурдной и не имеющей тактического смысла».

До этого Дональд Трамп собрался уволить всех трансгендерных военнослужащих из армии США.

Ранее Трамп раскрыл, какое наследие после себя оставляет американская армия.