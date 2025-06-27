В Сумской области произошел взрыв

Взрыв произошел в городе Белополье Сумской области на северо-востоке Украины. Об этом рассказало украинское издание «Общественное».

Подробности в сообщении не приводятся.

В регионе была объявлена воздушная тревога. В настоящее время предупреждение действует в Одесской и Николаевской областях республики.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Харьковской области российские военные нанесли удары по складам с горюче-смазочными материалами, командным пунктам территориальной обороны и позициям украинской противовоздушной обороны. По его словам, всего было зафиксировано пять ударов по различным военным объектам на территории региона.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киевской области произошли взрывы.