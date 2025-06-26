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Связанное с Поклонской движение сообщило о мироточащей фотографии бойца СВО

Движение «Царский крест» сообщило о мироточащей фотографии бойца СВО «Казака»
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LOOKESP/Telegram

Фотография не вернувшегося с боевой задачи бойца специальной военной операции (СВО) с позывным «Казак» замироточила. Об этом сообщило движение «Царский крест» в Telegram-канале.

По информации канала, на фотографии бойца появилась некое вещество, которое было определено, как священное масло, чудесным образом проявляющемся на изображении.

В размещенной движением публикации говорится, что мироточение началось после богослужения с участием «священника Макария».

«Он призван в небесное воинство, и Господь через него обращается к нам», — заявили авторы поста о мироточащей фотографии.

Напомним, что движение «Царский крест» — это организация, которая связалась с Натальей Поклонской в 2016 году и призвала бывшего прокурора обратить внимание на якобы кощунственный художественный фильм об отношениях последнего русского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

11 июня фронтовой священник и помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко сообщил, что в оскверненном украинскими военными храме Иоанна Предтечи, расположенном в селе Махновка Курской области, замироточила икона Пресвятой Богородицы.

Ранее Поклонская поздравила россиян с языческим праздником Белтайн.

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