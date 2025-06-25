В КСИР заявили о гибели командующего штабом от ранений после атаки Израиля

Командующий центральным штабом «Хатам Аль-Анбия»‎ Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) Али Шадмани погиб от ранений спустя неделю после атаки Израиля. Об этом сообщает штаб, передает IRIB.

«Генерал Али Шадмани, командующий центральным штабом Хатам аль-Анбия присоединился к своим товарищам-мученикам, погибнув от тяжелых ранений, полученных в результате атаки израильского режима неделю назад»‎, — говорится в заявлении.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Восстающий лев». В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам (Натанз, Исфахан, Фордо), военным базам и центрам разработки оружия. Среди погибших — высокопоставленные иранские генералы и ученые-ядерщики. Израиль объяснил операцию необходимостью предотвратить создание Тегераном ядерного оружия.

Вечером в тот же день Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание — 3», выпустив более сотни дронов и баллистических ракет по израильским городам: Тель‑Авиву, Хайфе, Беэр‑Шеве и других.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном: нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации: он назвал целью удара уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.

В ночь на 24 июня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее в Иране раскрыли, чем обернулись попытки США и Израиля уничтожить ядерную программу.