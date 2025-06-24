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ВСУ перебросили в ДНР элитные подразделения БПЛА ВСУ

Кимаковский: ВСУ перебросили подразделения БПЛА от Димитрова до Константиновки
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал ТАСС, что командование ВСУ перебросило на рубеж от Димитрова до Константиновки элитные подразделения БПЛА.

»[У ВС РФ] есть успехи группировки Юг и группировки Центр. В этой агломерации противник сосредотачивает большое количество лучших отрядов БПЛА, элиту», — поделился Кимаковский.

Он добавил, что больше всего украинских военных наблюдается западнее Дзержинска, в том числе в Щербиновке и Петровке. Кимаковский считает, что таким образом ВСУ пытаются обезопасить железнодорожную ветку, ведущую к Константиновке.

До этого бывший подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что подразделения Вооруженных сил Украины оставили свои позиции у реки Нитриус в районе населенного пункта Карповка в ДНР после удара российских войск.

По его словам, российские силы уничтожили укрепленный район ВСУ в Карповке и продвинулись на северо-западной окраине. В результате украинские военные отступили и были вынуждены перебросить силы вглубь населенного пункта.

Ранее Путин рассказал, за что сражается Россия.

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