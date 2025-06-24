На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Крупнейший в мире оператор спутников заключил соглашение с НАТО

Финская компания Iceye будет предоставлять спутниковые данные командованию НАТО
close
Sergei Grits/AP

Финская аэрокосмическая компания Iceye, которая занимается разработкой и производством микроспутников, будет предоставлять спутниковые данные стратегическому командованию НАТО по операциям. Об этом сообщается на сайте Iceye.

В компании рассказали, что данные спутников с синтезированной апертурой (SAR) собираются днем и ночью при любых погодных условиях. Это позволяет осуществлять постоянный мониторинг моря, суши и труднодоступных мест.

По словам специалистов, спутники с SAR снимают изображения земной поверхности с разрешением до 25 сантиметров. Как правило, между получением изображения и доставкой данных проходит около восьми часов. Однако в некоторых случаях доставка изображения может занимать менее часа.

Компания Iceye управляет крупнейшей в мире группировкой спутников. На данный момент на орбите находится 48 спутников SAR для использования Iceye и ее клиентами.

До этого в Японии согласились передать Украине разведданные, полученные со спутников на орбите Земли. С этой просьбой к японским властям обратилось Главное управление разведки(ГУР) министерства обороны Украины.

Ожидается, что Киев будет получать снимки и разведывательные данные от института iQPS. Последний имеет пять спутников, оснащенных радиолокаторами с синтезированной апертурой.

Ранее в Европе рассказали, смогут ли обеспечить Украине полный доступ к связи в случае отключения Starlink.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами