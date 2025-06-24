Крупнейший в мире оператор спутников заключил соглашение с НАТО

Финская аэрокосмическая компания Iceye, которая занимается разработкой и производством микроспутников, будет предоставлять спутниковые данные стратегическому командованию НАТО по операциям. Об этом сообщается на сайте Iceye.

В компании рассказали, что данные спутников с синтезированной апертурой (SAR) собираются днем и ночью при любых погодных условиях. Это позволяет осуществлять постоянный мониторинг моря, суши и труднодоступных мест.

По словам специалистов, спутники с SAR снимают изображения земной поверхности с разрешением до 25 сантиметров. Как правило, между получением изображения и доставкой данных проходит около восьми часов. Однако в некоторых случаях доставка изображения может занимать менее часа.

Компания Iceye управляет крупнейшей в мире группировкой спутников. На данный момент на орбите находится 48 спутников SAR для использования Iceye и ее клиентами.

До этого в Японии согласились передать Украине разведданные, полученные со спутников на орбите Земли. С этой просьбой к японским властям обратилось Главное управление разведки(ГУР) министерства обороны Украины.

Ожидается, что Киев будет получать снимки и разведывательные данные от института iQPS. Последний имеет пять спутников, оснащенных радиолокаторами с синтезированной апертурой.

Ранее в Европе рассказали, смогут ли обеспечить Украине полный доступ к связи в случае отключения Starlink.