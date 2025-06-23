Российские саперы нашли более 3 тысяч взрывоопасных предметов на Курилах

Во время очистки острова Шумшу нашли более 3,5 тысячи взрывоопасных предметов

Военнослужащие сводного отряда разминирования Восточного военного округа обнаружили на Курильском острове Шумшу более 3,5 тысячи взрывоопасных предметов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе округа.

Разминирование проводится на территории, где в будущем планируют открыть военно-исторический мемориал к 80-летию Победы над Японией и завершения Второй мировой войны. Всего к очистке запланировано 44 гектара, из которых уже обследовано 28. Все найденные боеприпасы, включая патроны от винтовок Мосина и Арисака, а также гранаты, уничтожаются методом подрыва.

Основные работы идут в районе мыса Курбатов, где будет проходить историческая реконструкция высадки морского десанта. Также завершена полная очистка участка, где восстанавливают взлетно-посадочную полосу рядом с поселком Байково.

На месте работают более 20 саперов и пять единиц спецтехники. Для подрывных работ завезено 100 килограммов взрывчатки.

После завершения разминирования личный состав сводного отряда планируют привлечь к участию в военно-исторической реконструкции вместе с представителями движения «Клубы исторической реконструкции России». Военные примут участие в имитации применения различных видов вооружения и техники.

Ранее российские саперы нашли самокат со взрывным устройством в Курской области.