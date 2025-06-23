Российские саперы нашли более 3 тысяч взрывоопасных предметов на Курилах

Военнослужащие сводного отряда разминирования Восточного военного округа обнаружили на Курильском острове Шумшу более 3,5 тысячи взрывоопасных предметов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе округа.
Разминирование проводится на территории, где в будущем планируют открыть военно-исторический мемориал к 80-летию Победы над Японией и завершения Второй мировой войны. Всего к очистке запланировано 44 гектара, из которых уже обследовано 28. Все найденные боеприпасы, включая патроны от винтовок Мосина и Арисака, а также гранаты, уничтожаются методом подрыва.
Основные работы идут в районе мыса Курбатов, где будет проходить историческая реконструкция высадки морского десанта. Также завершена полная очистка участка, где восстанавливают взлетно-посадочную полосу рядом с поселком Байково.
На месте работают более 20 саперов и пять единиц спецтехники. Для подрывных работ завезено 100 килограммов взрывчатки.
После завершения разминирования личный состав сводного отряда планируют привлечь к участию в военно-исторической реконструкции вместе с представителями движения «Клубы исторической реконструкции России». Военные примут участие в имитации применения различных видов вооружения и техники.
Ранее российские саперы нашли самокат со взрывным устройством в Курской области.