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Жители курского Льгова на фоне атаки БПЛА насчитали минимум десять взрывов

SHOT: над курским Льговом на фоне атаке БПЛА произошло около десяти взрывов
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Inna Varenytsia/Reuters

Над городом Льговом Курской области на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины произошло около десяти взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Местные жители рассказали SHOT, что минимум десять взрывов прогремело над Льговом. Видны яркие вспышки в небе. По предварительным данным, система ПВО сбивает украинские БПЛА над городом», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:03 по московскому времени.

Официальная информация пока не поступала.

Накануне утром Минобороны России сообщило, что в ночь на 20 июня российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотник самолетного типа, из них 14 БПЛА подавили над Курской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки БПЛА на Россию
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