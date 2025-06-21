Жители курского Льгова на фоне атаки БПЛА насчитали минимум десять взрывов

Над городом Льговом Курской области на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины произошло около десяти взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
«Местные жители рассказали SHOT, что минимум десять взрывов прогремело над Льговом. Видны яркие вспышки в небе. По предварительным данным, система ПВО сбивает украинские БПЛА над городом», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:03 по московскому времени.
Официальная информация пока не поступала.
Накануне утром Минобороны России сообщило, что в ночь на 20 июня российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотник самолетного типа, из них 14 БПЛА подавили над Курской областью.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.