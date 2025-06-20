В Госдуме заявили о большом количестве обращений о пропавших без вести бойцах СВО

Депутат Госдумы Максим Иванов назвал большим количество обращений граждан с вопросами о пропавших без вести и невыживших бойцах Вооруженных сил России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий не уточнил, о каком количестве обращений идет речь.

По его словам, Госдума решила упростить процедуру вступления в наследство для родных ушедшего из жизни бойца и отменить уплату госпошлины для признания военных без вести пропавшими.

В конце мая временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что удалось установить местонахождение 1290 курян, которые ранее считались пропавшими после военных действий на приграничной территории. По его словам, еще о примерном местонахождении 421 жителя появилась достоверная информация.

Однако судьба 576 человек остается неизвестной. Хинштейн подчеркнул, что эти цифры являются результатом анализа данных из различных официальных источников и ведомств.

Ранее военблогер раскрыл число пропавших без вести военных ВСУ.