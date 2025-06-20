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В Кремле заявили, что не планируют отказываться от военного преимущества на фронте

Песков заявил, что Москва не будет упускать преимущество перед Киевом
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Станислав Красильников/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в интервью телеканалу Sky News , что Москва не намерена терять стратегическое преимущество перед Украиной, соглашаясь на временное перемирие.

По его словам, в текущей ситуации у российской стороны есть определенное преимущество, и она не собирается от него отказываться. Песков отметил, что российские войска продолжают наступление и не планируют останавливаться.

В Кремле не раз заявляли, что готовы к прекращению огня лишь при условии, что Украина перестанет получать военную помощь от Запада, обратил внимание пресс-секретарь. В Москве опасаются, что возможная пауза в боевых действиях даст Киеву время на перегруппировку и поставки новых вооружений.

Песков также добавил, что в случае договоренности о перемирии Россия не станет использовать его в своих интересах, подчеркивая, что прекращение огня должно быть полным и обоюдным.

Ранее военкор обратил внимание на разницу в поведении бойцов ВСУ и ВС РФ.

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