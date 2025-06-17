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В США рассказали о шпионившей за Россией атомной мини-подлодке

NI: американская атомная мини-подлодка NR-1 десятки лет шпионила за Россией
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Василий Батанов/РИА «Новости»

Американская экспериментальная атомная подводная лодка NR-1 Nerwin десятки лет шпионила за Россией, оставаясь незамеченной Москвой. Об этом сообщает американский журнал The National Interest (NI).

Автор статьи, обозреватель Брэндон Вайхерт напомнил, что стоявшая на вооружении с 1969 по 2008 год подлодка была самой маленькой субмариной Военно-морских сил (ВМС) США. По его словам, мини-субмарина была создана для осуществления тайных глубоководных исследований, подъема грузов с морского дна и шпионских миссий.

Водоизмещение NR-1 Nerwin составляло всего 400 тонн. Подлодка имела выдвижные колеса, при помощи которых могла перемещаться по морскому дну, а также три небольших окна и манипулятор для работы с подводными объектами. Глубина погружения субмарины не превышала 1000 метров. Численность ее экипажа могла составлять от 10 до 13 человек.

Вайхерт отмечает, что большинство миссий, в которых принимал участие NR-1 Nerwin, до сих пор засекречены. Среди них, в частности, была прослушка советских подводных кабелей связи. Автор предположил, что подлодка проводила операции по подъему затонувшей советской военной техники и сбору разведывательных данных, способствуя стратегическому преимуществу США.

Ранее французские военные случайно раскрыли секретные данные о дежурстве подлодок.

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