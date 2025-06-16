Франция потребовала убрать израильское вооружение с международной выставки в Ле-Бурже

Во Франции на авиасалоне в Ле-Бурже израильское вооружение закрыли щитами

Организаторы международного авиасалона в Ле-Бурже перед открытием заблокировали павильоны израильских производителей вооружения, закрыв их черными щитами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Израиля, пишет ТАСС.

В ведомстве заявили, что за день до открытия выставки ее организаторы распорядились убрать из павильонов израильских оборонных компаний образцы наступательных систем вооружений. Израильская сторона посчитала это нарушением и отказалась выполнить требования, добавив, что организаторы действовали от имени властей.

В израильском оборонном ведомстве от правительства Франции и организаторов салона в Ле-Бурже «отменить эти отвратительные и неуместные действия, убрать черные стены сегрегации из израильских павильонов и позволить израильским промышленным предприятиям демонстрировать свои системы, как и всем другим участникам выставки».

16 июня президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Гренландию заявил, что Россия не может выступать посредником в конфликте между Израилем и Ираном. Он также добавил, что Франция будет участвовать в «операциях по защите и обороне» Израиля в случае иранских «ответных мер».

Ранее Трамп заявил, что США могут вмешаться в ирано-израильский конфликт.