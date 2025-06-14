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Осужденный боевик «Азова» заявил, что без поддержки Запада Украина потерпела бы поражение

ТАСС: боевик «Азова» признал, что без помощи Запада ВСУ бы уже ждал крах
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Anatolii Stepanov/Reuters

Один из боевиков запрещенной в России группировки «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) сообщил, что украинская армия могла бы потерпеть крах без помощи западных стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам осужденного, ключевую роль в удержании позиций ВСУ сыграли иностранные поставки оружия, помощь в обучении бойцов и передача разведданных со стороны США и их союзников. Он утверждает, что без этой поддержки Украина не смогла бы удерживать оборону, в том числе в Мариуполе, где сам принимал участие в боях на территории завода «Азовсталь» весной 2022 года. Кроме того, по его словам, на тот момент у страны не было собственного производства патронов даже для стрелкового оружия.

Как установило следствие, 39-летний россиянин до начала конфликта работал на одном из промышленных предприятий. Позже он передал Украине сведения, содержащие государственную тайну, за что был осуждён по статье о госизмене. Московский городской суд приговорил его к 17 годам лишения свободы. В ноябре 2024 года он был этапирован в исправительное учреждение в Хакасии. Его участие в деятельности террористической организации установили сотрудники регионального УФСБ и УФСИН.

Ранее украинский пленный заявил об издевательствах «азовцев» над российским военным.

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